Hungría convoca al embajador ucraniano en medio del cruce de acusaciones entre Orbán y Zelenski

Archivo - El primer ministro húngaro, Viktor Orban, en un reciente viaje a Italia para reunirse con la primera ministra, Giorgia Meloni. - Europa Press/Contacto/Marco Iacobucci - Archivo

MADRID 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

Hungría ha convocado al embajador ucraniano en Budapest, en medio del cruce de acusaciones entre el Gobierno de Viktor Orbán, que insiste en que las autoridades ucranianas están interfiriendo en las elecciones legislativas del próximo abril, y el Ejecutivo de Volodimir Zelenski, que ha reiterado los ataques contra Orbán por su cercanía a Rusia.

"No permitiremos que nadie ponga en peligro la soberanía e integridad de nuestras elecciones. He ordenado al ministro de Exteriores, Péter Szijjarto, que convoque al embajador ucraniano en Hungría para un encuentro en el Ministerio", ha indicado en un mensaje en redes sociales.

En un video que acompaña el mensaje, el primer ministro magiar acusa a Zelenski de lanzar "mensajes amenazantes e insultos" hacia el Ejecutivo húngaro, en lo que considera "parte de una serie coordinada de acciones" para "interferir" en las elecciones húngaras.

Budapest ha redoblado recientemente los ataques contra las autoridades de Ucrania, al asegurar que realiza injerencias en los comicios legislativos de abril para lograr un cambio de Ejecutivo que desbloquee su adhesión a la Unión Europea.

El Ejecutivo de Orbán acusa a Kiev de tomar partido por la candidatura del Partido Respeto y Libertad (TISZA), del opositor conservador Péter Magyar, cuya irrupción amenaza con desalojar del poder a Fidesz, formación hegemónica en Hungría liderada por Orbán, primer ministro desde 2010.

Ambos países han protagonizado durante los últimos días un intenso cruce de acusaciones en las que ambas partes se han reprochado su posicionamiento y en el que Budapest señala a las autoridades ucranianas por injerencia electoral, mientras Kiev denuncia que el Ejecutivo de Orbán utiliza a la minoría húngara de Ucrania como rehén.

El choque comenzó tras unas declaraciones de Orbán en las que aseguró que "ningún Parlamento húngaro en los próximos cien años apoyará la adhesión de Ucrania a la UE", a las que el titular de Exteriores ucraniano, Andri Sibiga, respondió afeando su cercanía con el presidente ruso, Vladimir Putin. "Tu jefe de Moscú no durará 100 años ni aunque estuviérais dispuestos a donarle todos los órganos. Algún día Ucrania se unirá a la UE", afirmó.