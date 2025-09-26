Hungría declara organización terrorista al movimiento antifascista tras el paso de EEUU

Archivo - Viktor Orbán, primer ministro de Hungría, a su llegada a una reunión en Bruselas - Europa Press/Contacto/Nicolas Maeterlinck

MADRID 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha confirmado este viernes un acuerdo en el seno del Gobierno para declarar al movimiento antifascista Antifa y a cualquier otro grupo vinculado como organización terrorista, en línea con la medida adoptada previamente por la Administración de Donald Trump en Estados Unidos.

Orbán ha explicado en una entrevista radiofónica que el Gobierno trabaja ya en la elaboración de una lista de las organización que quedarán ilegalizadas y frente a las que ha prometido contundencia. En este sentido, ha llamado a trabajar para que Hungría siga siendo "una isla de seguridad" dentro de Europa.

El primer ministro húngaro ya había adelantado que su Ejecutivo daría el paso, si bien ha marcado distancias con otra petición de su aliado Trump, que ha reclamado abiertamente a los países europeos que dejen de comprar gas y petróleo a Rusia como represalia por su invasión de Ucrania.

"Estados Unidos tiene sus argumentos y sus intereses, Hungría también los suyos", ha dicho Orbán, señalando que entre "amigos" es bueno "escucharse" y tomar decisiones de manera independiente, según las declaraciones difundidas por el Gobierno.

Las autoridades húngaras, que han apelado a la situación geográfica para justificar que no hayan terminado de romper lazos con Moscú, estiman que un corte abrupto del suministro implicaría una contracción del PIB del 4 por ciento y supondría, según Orbán, la "ruina económica" para cientos de miles de hogares. "Sería una catástrofe", ha sentenciado.