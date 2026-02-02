Hungría emprende acciones legales en el TJUE para anular la prohibición europea de importar gas ruso

Archivo - El ministro de Exteriores húngaro, Péter Szijjarto, en un foro económico en Rusia. - Europa Press/Contacto/Yevgeny Messman - Archivo

MADRID 2 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hungría han anunciado este lunes que han emprendido acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para anular la prohibición europea de importar gas ruso, siguiendo la posición adoptada después de que los 27 aprobaran esta medida para cortar gradualmente desde 2027 las compras energéticas rusas.

"Hoy hemos emprendido acciones legales ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para impugnar el reglamento RePowerEU que prohíbe la importación de energía rusa y solicitar su anulación", ha señalado el ministro de Exteriores, Péter Szijjarto, en un mensaje en redes sociales.

En concreto, ha informado de que Budapest recurre la política europea alegando que las importaciones de energía solo pueden realizarse mediante sanciones, que requieren la unanimidad y no la mayoría empleada para aprobar RePowerEU. "Esta regulación se adoptó siguiendo el método de la política comercial", ha afeado.

Szijjarto ha subrayado también que el Tratado de la UE establece que "cada Estado miembro toma sus propias decisiones en materia de recursos de energía y suministradores".

Como tercer elemento, Hungría aduce que el principio de solidaridad requiere de la seguridad de suministro para todos los Estados miembros. "Esta decisión viola claramente ese principio, sin duda en el caso de Hungría", ha afirmado el titular de Exteriores.

"Solo hay alternativas más caras y menos fiables. Sin el petróleo y el gas rusos, no se puede garantizar nuestra seguridad energética, ni se pueden mantener bajos costes energéticos para las familias húngaras", ha expuesto.

El bloque europeo dio luz verde hace una semana al reglamento para la eliminación gradual desde 2027 de las importaciones desde Rusia de gas por gasoducto y gas natural licuado (GNL) al territorio comunitario.

Aprobado por mayoría cualificada, con el voto en contra de Hungría y Eslovaquia y la abstención de Bulgaria, el reglamento prohibirá las importaciones de GNL ruso a principios de 2027 y las importaciones de gas por gasoducto a partir del otoño de 2027, y permitirá que los contratos vigentes pasen por un periodo de transición para "limitar el impacto" de esta decisión en los precios y los mercados.

También prometió tomar medidas judiciales Eslovaquia, cuyo ministro de Exteriores, Juraj Blanar, criticó que las restricciones no han tenido en cuenta "las circunstancias específicas de cada país", ni se ha garantizado "una transición justa, realista y socialmente sostenible para todos los Estados miembro".