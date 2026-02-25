Hungría y Eslovaquia activan reservas y reciben crudo no ruso a través de Croacia tras la rotura del oleoducto Druzhba

Archivo - El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán (i), es recibido por el primer ministro de Eslovaquia, Robert Fico. - Martin Baumann/TASR/dpa - Archivo

BRUSELAS 25 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha informado de que Hungría y Eslovaquia han empezado a liberar sus reservas estratégicas de petróleo y que también están recibiendo crudo no ruso a través del oleoducto del Adriático, después de que el oleoducto Druzhba fuera atacado por Rusia y esté pausado en espera de ser reparado por Ucrania.

Después de una reunión este miércoles del Grupo de Coordinación del Petróleo de la UE, la portavoz de Energía de la Comisión Europea, Anna-Kaisa Itkonen, ha informado de que tanto Budapest como Bratislava han empezado a liberar las reservas de petróleo para 90 días, en respuesta a los daños en el ramal sur del oleoducto Druzhba, por el que acusan de sabotaje a Kiev, quien a su vez ha culpado a Moscú de la destrucción de la infraestructura.

"Tanto Hungría como Eslovaquia han confirmado que han comenzado a liberar sus reservas estratégicas de petróleo. Estas reservas se mantienen en todos los Estados miembro precisamente para gestionar situaciones como esta", ha detallado la portavoz comunitaria, que ha señalado que existe una ruta alternativa de suministro para estos países, el oleoducto Adriático.

Al hilo, ha aseverado que Croacia ha confirmado en la misma reunión que de hecho ya está transportando "crudo no ruso" a través de ese oleoducto hacia Hungría y Eslovaquia, y que tiene "capacidad suficiente" para aumentar su volumen y "cubrir plenamente" la demanda de ambos países.

También ha recordado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, se comprometió este miércoles con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a acelerar las reparaciones del oleoducto Druzhba, siendo conscientes de que Rusia "destruye de forma sistemática" todo aquello que arregla Kiev, cobrándose incluso la vida de ciudadanos durante las reparaciones.

"En cualquier caso, siempre que haya suministro, su origen no debería suponer ninguna diferencia para los ciudadanos en términos de seguridad energética. De hecho, si podemos avanzar en la eliminación progresiva del crudo ruso, ese es, en última instancia, el objetivo", ha proseguido en su explicación, desmintiendo que haya una situación de peligro para Hungría y Eslovaquia.