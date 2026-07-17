Hungría investiga los lazos de su exministro de Exteriores Péter Szijjarto con Rusia

Archivo - El exministro de Exteriores húngaro Péter Szijjarto en una imagen de archivo - Europa Press/Contacto/Daniel Alfoldi - Archivo

MADRID 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha anunciado este jueves que está siendo llevada a cabo una investigación sobre los presuntos vínculos con Rusia del que fuera ministro de Exteriores durante el gobierno del ultraderechista Viktor Orbán, Péter Szijjarto.

"Por lo que sé, ya se ha iniciado (la investigación), y si hay algo que comunicar a la ciudadanía, lo haremos", ha indicado Magyar en rueda de prensa tras ser interrogado por los medios sobre las referidas pesquisas, según las declaraciones recogidas por el portal de noticias húngaro 444.

Sin embargo, el mandatario húngaro ha evitado dar más detalles sobre el estado del caso, esgrimiendo no querer anticiparse a los acontecimientos porque, ha precisado, "hay documentos confidenciales, del Ministerio de Exteriores y otros documentos" al medio.

Szijjarto, que ha presentado esta misma semana la renuncia a su escaño en el Parlamento húngaro para ocupar el cargo de director global de Asuntos Exteriores del fabricante de automóviles de origen chino BYD, ha estado en el centro de la polémica desde que a comienzos de año salieran a la luz informaciones que apuntaban que habría facilitado información a su par ruso, Sergei Lavrov, sobre las reuniones de la Unión Europea a puerta cerrada, ofreciéndole a su vez ayuda ante las sanciones de la UE contra Moscú.

De acuerdo con informaciones publicadas por 'The Washington Post', el entonces jefe de la diplomacia húngara realizaba llamadas "regularmente" en los recesos de las reuniones de ministros europeos que celebran ordinariamente los 27 en el marco del Consejo de la UE. En dichas llamadas, agrega el diario, Szijjarto trasladaba a Lavrov "informaciones directas sobre lo discutido" en Bruselas y así coordinar posibles respuestas.

Ante dichas filtraciones, el antiguo responsable de la diplomacia magiar se defendió inicialmente asegurando que eran "noticias falsas" que se difundían para "apoyar al partido Tisza", formación liderada por Magyar que se convirtió, de manera arrolladora, el pasado mes de abril en la más votada de las elecciones legislativas celebradas en Hungría.

No obstante, poco después, en un acto de campaña previo a dichos comicios, el exministro calificó de "natural" que tras los encuentros con sus homólogos de la UE se converse con los jefes diplomáticos de "terceros países".

"Estos terceros países deben ser consultados sobre las decisiones que se pueden o se tomarán en dichas reuniones del Consejo", defendió entonces, según declaraciones recogidas por el diario 'Magyar Nemzet', mencionando a estados como Rusia, Turquía, Israel o Estados Unidos.

Sobre ello se pronunció en aquel momento el propio Magyar, quien según ha recordado el sitio web 444, dichos actos constituirían una "traición" a los intereses húngaros y europeos. Tras ello prometió que el caso sería investigado si llegaba al poder.