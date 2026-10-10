El huracán 'Simon' alcanza la categoría 4 y amenaza con lluvias extremas la costa suroeste de México

Archivo - Vista aérea de un huracán, imagen de archivo - Goes-19/Cira/Noaa / Zuma Press / Europa Press

MADRID 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El huracán 'Simon' ha ganado intensidad hasta alcanzar la categoría 4 en la escala Saffir-Simpson mientras avanza hacia la costa de México, donde se esperan lluvias torrenciales, inundaciones y deslizamientos de tierra potencialmente mortales, lo que ha llevado a las autoridades mexicanas a reforzar los preparativos de emergencia y a pedir a la población que siga las recomendaciones oficiales para estos casos.

El Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, ha informado durante la madrugada de este sábado de que el sistema había elevado sus vientos máximos hasta los 240 kilómetros por hora, intensidad que sitúa a 'Simon' dentro de la categoría de los grandes huracanes.

De acuerdo con las previsiones del organismo estadounidense, algunos puntos del suroeste mexicano podrían recibir entre 25 y 50 centímetros de lluvia, mientras que en determinadas áreas las acumulaciones podrían alcanzar los 76 centímetros. Las precipitaciones afectarían especialmente al litoral de Jalisco y a distintas zonas de Michoacán, Colima y Nayarit.

Así las cosas, el NHC ha advertido de que el impacto de las lluvias puede resultar especialmente grave en áreas montañosas, donde el riesgo de inundaciones repentinas y corrimientos de tierra aumenta considerablemente. "Estas lluvias provocarán inundaciones y deslizamientos de tierra que pondrán en peligro la vida, especialmente en zonas de terreno escarpado", ha señalado el organismo meteorológico en su boletín.

El pronóstico apuntaba a que el huracán tocaría tierra durante las primeras horas del domingo, si bien los efectos propios propios de una tormenta tropical podrían comenzar a sentirse antes, dada su intensidad y el ritmo al que avanza. Por este motivo, el centro ha instado a los residentes de las áreas expuestas a adoptar sin demora las medidas necesarias para protegerse ante la llegada del ciclón.

Previamente, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, había informado de la evolución del fenómeno a través de un mensaje en redes sociales: "Me informa la Coordinación Nacional de Protección Civil que el huracán 'Simón' se ha intensificado a categoría 3, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional", indicó.

Sheinbaum alertó asimismo de la previsión de lluvias intensas en el oeste y el sur del país, con especial incidencia en Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco y Nayarit, todo ello antes de que el informe posterior del NHC elevara su intensidad a categoría 4.

La mandataria ha instado también a la ciudadanía a mantenerse informada mediante los canales oficiales, buscar refugio y abandonar las zonas expuestas cuando sea necesario. "Es importante resguardarse y, en caso de zonas vulnerables, evacuar hacia los refugios temporales habilitados", ha subrayado.