Los hutíes anuncian un ataque contra una base militar en territorio saudí

Archivo - Un misil lanzado por los hutíes de Yemen (archivo) - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las milicias hutíes yemeníes han anunciado un ataque con proyectiles y drones contra un arsenal y contra centros de mando de las Fuerzas Armadas de Arabia Saudí en Sharurá en represalia por el apoyo de este país al Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional.

Este ataque es "en respuesta a la continua agresión del criminal enemigo saudí contra nuestro país", en concreto contra instalaciones militares desde donde se dirige la "agresión" contra "nuestra nación y nuestro pueblo".

"La operación se ejecutó con una gran salva de misiles balísticos y drones, logrando impactos precisos y directos gracias a la gracia y la ayuda de Alá", ha explicado el portavoz de las fuerzas hutíes, Yahya Sari, en redes sociales. La zona atacada se encuentra en el sur de Arabia Saudí, cerca de la frontera con Yemen.

Sari ha advertido a Riad de que "si continúa con la agresión contra nuestro pueblo" lanzarán "operaciones aún más severas y masivas en su territorio cuyas consecuencias serán nefastas para el enemigo, con el permiso y el poder de Alá".

Los hutíes han lanzado en los últimos días una ofensiva que les ha permitido tomar el extremo surocciental del país y ganar así el control del estratégico estrecho de Bab el Mandeb que separa Yemen de Yibuti, en África.