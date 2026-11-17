Archivo - Imagen de archivo de una planta de crudo en Arabia Saudí - Hu Guan / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID 17 Nov. (EUROPA PRESS) -

La insurgencia hutí de Yemen ha anunciado este martes un nuevo bombardeo contra el oleoducto Este-Oeste, una vía estratégica para la distribución de crudo en Arabia Saudí que conecta los puertos en el oriente del país con los del mar Rojo.

A la espera de que la defensa saudí se pronuncie sobre lo ocurrido, el portavoz de la insurgencia, el general Yahya Sari, ha informado de que aviones no tripulados han alcanzado al menos dos estaciones de bombeo, al oeste de Riad.

"Los ataques fueron precisos y directos, gracias a Dios, y provocaron grandes incendios en los lugares afectados", ha añadido en declaraciones recogidas en su canal de Telegram.

El ataque de este martes se inserta dentro del conflicto abierto entre los hutíes y el Gobierno yemení desplazado a Adén y la campaña internacional liderada por Arabia Saudí para intentar que los insurgentes retrocedan posiciones.

Esta ofensiva es, de momento, infructuosa. Los últimos avances hutíes han obligado a las fuerzas yemeníes a retroceder posiciones y el comandante saudí al frente de la coalición militar de Riad ha sido destituido este pasado lunes.