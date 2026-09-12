Los hutíes denuncian 129 ataques aéreos saudíes en las últimas 48 horas

Archivo - El portavoz de operaciones militares de los insurgentes yemeníes, Yahya Sari - YAHYA SARI - Archivo

MADRID 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes que controlan el oeste de Yemen han denunciado este sábado que en las últimas 48 horas se han producido 129 ataques de la aviación de Arabia Saudí, principal valedor del Gobierno yemení reconocido por la comunidad internacional pese a los avances territoriales de los insurgentes.

"Los aviones saudíes han lanzado 129 incursiones en las últimas 48 horas contra las gobernaciones de Taíz, Marib, Hodeida, Al Yauf, Saada, Amran y Haya", ha afirmado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, en un comunicado publicado en redes sociales.

Sari ha indicado que los aviones F-15 estadounideses y Typhoon británicos partieron desde la base aérea de Jamis Mushait y Taif para una serie de "ataques" contra el pueblo yemení y ha advertido de que no quedarán impunes ni sin respuesta.

Más tarde, otro portavoz hutí, Nasraldin Amer, ha advertido de que "si hay una escalada, podemos atacar las infraestructuras petroleras para paralizar hasta la escasa cantidad de petróleo saudí que se exporta a través del canal de Suez".

Mientras, la televisión qatarí Al Jazira ha informado de avances de las tropas gubernamentales en Al Yauf, concretamente se estarían acercando a la ciudad de Al Hazm, la capital provincial, mientras siguen los combates en los frentes de Marib, Al Baida y Al Dhali.

Los propios hutíes han publicado vídeos en redes sociales desde la isla de Perim, situada en el estrecho estratégico de Bab el Mandeb en los que se puede apreciar cómo los milicianos muestran la costa yemení, la propia isla y a lo lejos las costas del continente africano, concretamente de Yibuti.