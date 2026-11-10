Los hutíes lanza una ola de ataques contra aeropuertos y refinerías en Arabia Saudí

Archivo - Hutíes durante una manifestacion en la capital yemení, Saná. - Hani Al-Ansi/dpa - Archivo

MADRID, 10 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han reivindicado este martes una nueva ola de ataques contra aeropuertos y refinerías en Arabia Saudí, al tiempo que ha denunciado numerosos bombardeos por parte de Riad que dejan "un elevado número de muertos" en Yemen.

En un comunicado, las autoridades militares hutíes han informado de ataques con misiles y drones contra Arabia Saudí que incluyen el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de la capital saudí, así como bombardeos contra instalaciones del oleoducto Este-Oeste que atraviesa el país. "Los impactos fueron directos y provocaron incendios y daños en las zonas atacadas", ha señalado.

Igualmente, otra acción militar ha atacado "con éxito" las instalaciones de la compañía petrolera Aramco en el yacimiento de Abqaiq, en el este del país. A lo que se suman ataques contra fuerzas saudíes en territorio yemení, en la región de Lahej, "dejando un alto número de muertos y heridos".

Los hutíes han señalado que el centro financiero de Riad también fue atacado, recibiendo un "impacto preciso".

OFENSIVA SAUDÍ QUE DEJA UN ELEVADO NÚMERO DE MUERTOS Y HERIDOS

Este mensaje llega después de que las propias autoridades de los insurgentes yemeníes hayan denunciado un total de 109 ataques aéreos y misiles de Arabia Saudí contra objetivos civiles en la capital, Saná, y en las provincias de Al Jawf, Taiz, Amran, Sada, Marib y Lahej.

"Los ataques se llevaron a cabo mediante aviones F-15 y Typhoon, que despegaron de las bases aéreas de Jamis Mushait y Taif, así como mediante ataques con misiles desde Najrán y Yizán", ha denunciado el portavoz militar Yahya Sari en un mensaje difundido en redes sociales.

Según ha reconocido, los ataques "dejaron un elevado número de muertos y heridos, entre ellos mujeres y niños". Tras esta ofensiva, el número total de víctimas por ataques aéreos y misiles de Arabia Saudí asciende a 4.672, de acuerdo al balance de las autoridades hutíes.