Los hutíes lanzan ataques conjuntos con la Guardia Revolucionaria y Hezbolá contra la ciudad israelí de Eliat

Archivo - Declaración televisada del portavoz hutí Yahya Saree tras el ataques a barcos en el mar Rojo en 2024. - Osamah Yahya/ZUMA Press Wire/dpa - Archivo

MADRID 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han lanzado este lunes ataques conjuntos con la Guardia Revolucionaria y la milicia chií de Hezbolá, que en su caso se han centrado en la ciudad israelí de Eliat, asegurando que sus ataques "alcanzaron sus objetivos con éxito".

"Una operación conjunta con la Guardia Revolucionaria Islámica, las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán y la Resistencia Islámica en el Líbano, lanzaron una andanada de misiles de crucero y drones contra varios objetivos militares y vitales pertenecientes al enemigo israelí en Umm al Rashrash, en el sur de la Palestina ocupada", ha indicado el comunicado del grupo miliciano, en el que señala los ataques contra la ciudada israelí de Eilat, a orillas del mar Rojo.

La operación "logró con éxito sus objetivos", ha indicado el portavoz de las operciones militares de los rebeldes yemeníes, Yahya Sari, que subraya que la milicia continuará con sus "operaciones militares" en la "santa yihad hasta la victoria".

El comunicado indica que la operación se llevó a cabo en apoyo del "eje de la yihad y la resistencia" con fuerzas de Irán, Líbano, Irak y Palestina "en el marco de la lucha contra el plan sionista".

Los hutíes se han sumado a los ataques contra Israel hace una semana, cuando los rebeldes se unieron a la guerra regional desencadenada hace más de un mes por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán, el principal aliado de los hutíes en Oriente Próximo.