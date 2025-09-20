Los hutíes rechazan las amenaza de Israel sobre asesinar a su líder e izar la bandera israelí en Yemen

Archivo - Imagen de archivos de rebeldes hutíes en un funeral por víctimas de un ataque de EEUU en Saná (Yemen) - Osamah Yahya/dpa - Archivo

El grupo dice que Israel "no pudo izar la bandera en Gaza ni recuperar" a los rehenes pese a su ofensiva en la Franja

MADRID, 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes han rechazado las amenazas de Israel sobre asesinar a su líder, Abdelmalik al Hutí, e izar la bandera israelí en la capital de Yemen y han ironizado que el Gobierno israelí "habla de ocupar Saná cuando no puede recuperar su buque", en referencia a un barco secuestrado por el grupo por su relación con el país.

"Hablan de ocupar Saná, pero no son capaces de recuperar el barco israelí 'Galaxy Leader'", ha dicho Mohamed al Fará, alto cargo del brazo político de los hutíes. "Antes de izar la bandera en Saná debéis reabrir el puerto de Eilat y volver a poner la bandera israelí a vuestros barcos, que llevan otras por miedo a nuestra Armada", ha afirmado en su cuenta en la red social X.

"No pudisteis izar vuestra bandera en Gaza ni recuperar a vuestros prisioneros", ha señalado, en referencia a los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. "No hables de algo más grande que tú mismo", ha trasladado al ministro de Defensa israelí, Israel Katz, responsable de las citadas amenazas contra el grupo, vertidas durante la jornada del viernes.

Así, ha manifestado que "durante dos años sus modernos aviones han estado bombardeando y su artillería ha destruido todo en Gaza, a pesar de lo cual han sido derrotados por grupos asediados y no han podido recuperar a sus prisioneros ni izar su bandera en la ciudad de Gaza", a pesar de "todo el apoyo estadounidense, británico y alemán y el de las agencias de Inteligencia globales, la colusión internacional, la movilización de los medios de comunicación e incluso de algunos países árabes e islámicos leales a ustedes".

La respuesta de Al Fará llega después de que Katz amenazara con asesinar al líder del grupo. "Abdelmalik al Hutí, tu hora llegará. Serás enviado a reunirte con el pleno de tu Gobierno y todos los miembros eliminados del eje del mal, que esperan en las profundidades del infierno", dijo, en referencia al bombardeo ejecutado el 28 de agosto por Israel contra la capital yemení, Saná, en el que murió el primer ministro de los hutíes, Ahmed Ghaleb al Rahwi, y cerca de una decena de ministros.

"El lema 'Muerte a Israel, maldición a los judíos' escrito en la bandera hutí será reemplazado por la bandera israelí azul y blanca que ondeará en la capital de un Yemen unificado", manifestó. Los hutíes, que controlan Saná y otras zonas del norte y el oeste del país desde 2015, han lanzado ataques contra territorio de Israel y contra buques con algún tipo de conexión israelí a raíz de la ofensiva desatada contra Gaza tras los ataques del 7 de octubre.

El grupo ha señalado además que responde igualmente a los bombardeos lanzados por Israel contra el país, incluidos objetivos como el aeropuerto de Saná y el puerto de Hodeida, que han dejado decenas de muertos durante los últimos meses. Así, ha afirmado que mantendrá sus operaciones hasta que Israel ponga fin a su ofensiva contra Gaza y levante el bloqueo al enclave palestino.