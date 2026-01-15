Los hutíes reiteran que cualquier presencia israelí en Somalilandia será considerada objetivo militar

Archivo - Una manifestación en la capital de Yemen, Saná, en contra de Estados Unidos e Israel - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El líder de los rebeldes hutíes de Yemen, Abdulmalik al Huti, ha reiterado este jueves que cualquier presencia militar por parte de Israel en la región separatista somalí de Somalilandia, que reconoció como independiente en diciembre, será considerada un objetivo militar.

"Nos tomamos en serio la lucha contra cualquier presencia israelí en Somalilandia, ya sea una base militar o algo similar. Cualquier presencia sionista permanente que encontremos a nuestro alcance no escapará a nuestros ataques militares", ha advertido.

Al Huti ha asegurado durante un discurso por el aniversario en el calendario islámico de la muerte de su hermano mayor y fundador del movimiento, Husein al Huti, que el interés de Israel por controlar tanto el golfo de Adén como el estrecho de Bab el Mandeb "representa una amenaza para Yemen y los pueblos de la región".

"La visita del criminal ministro de Exteriores israelí, Gideon Saar) a Somalilandia se realizó de forma encubierta, infiltrándose a través de Etiopía. Esta visita clandestina a Somalilandia surgió de su temor a la postura yemení", ha expresado el líder de los hutíes, según ha recogido la agencia de noticias SABA.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, reconoció oficialmente a Somalilandia el 26 de diciembre, con lo que Israel se convirtió en el primer país del mundo en aceptarlo como un Estado independiente, un paso criticado por el Gobierno somalí y los principales países del continente.

El estado separatista declaró su independencia en 1991 y, aunque mantiene ciertos contactos diplomáticos con varios países del mundo --entre ellos Etiopía y Emiratos Árabes Unidos (EAU), además de Israel--, ningún país miembro de Naciones Unidas había reconocido hasta ahora su independencia.