Los hutíes reivindican un ataque contra un petrolero saudí que trataba de eludir el bloqueo naval

Archivo - El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari - Europa Press/Contacto/Osamah Yahya - Archivo

MADRID 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este martes un nuevo ataque con misiles balísticos contra un petrolero de Arabia Saudí que trataba de cruzar el estrecho de Bab el Mandeb y evitar así el bloqueo naval impuesto por la insurgencia contra Riad desde hace más de una semana en respuesta a los ataques registrados en el aeropuerto internacional de la capital yemení, Saná, y otras instalaciones.

"Las Fuerzas Armadas de Yemen llevaron a cabo una operación militar contra el petrolero saudí 'NCC Ghazal' por infringir la prohibición de navegación marítima impuesta al enemigo saudí y por hacer caso omiso de las advertencias, lanzándole varios misiles balísticos, lo que le obligó a dar marcha atrás y regresar", ha indicado el portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari.

En una escueta nota difundida en redes sociales, el portavoz ha incidido en el "compromiso" de los rebeldes con garantizar el cumplimiento del embargo marítimo contra el país vecino, "adhiriéndose al principio de responder al embargo --de Riad-- con una escalada integral".

El pasado fin de semana, la coalición internacional encabezada por Arabia Saudí informó de una operación contra objetivos militares de los hutíes en la gobernación yemení de Hodeia, en respuesta al reciente ataque atribuido al grupo rebelde contra buques mercantes que navegaban a través del mar Rojo.

Los insurgentes, por su parte, han prometido tomar medidas contra Arabia Saudí en pleno aumento de la tensión tras la reanudación de los ataques perpetrados por Estados Unidos contra Irán, que han suscitado bombardeos por parte de las fuerzas iraníes contra posiciones e intereses estadounidenses en la región.