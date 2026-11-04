Los hutíes reivindican un nuevo ataque con misiles contra el aeropuerto de Riad

Archivo - Imagen de archivo de rebeldes hutíes. - Mohammed / Xinhua News / Europa Press - Archivo

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los rebeldes hutíes de Yemen ha reivindicado este miércoles un nuevo ataque con misiles contra el Aeropuerto Internacional Rey Jalid de Riad, la capital saudí, objeto de la ofensiva puesta en marcha por los insurgentes, que consideran el espacio aéreo de Arabia Saudí "zona peligrosa".

El portavoz militar de los hutíes, Yahya Sari, ha asegurado que un proyectil ha impactado "directamente" contra el aeropuerto, donde ha provocado "daños significativos". Así, ha vuelto a advertir a aerolíneas, personal y viajeros para que "eviten el espacio aéreo saudí, a excepción del situado sobre La Meca y Medina", si bien las autoridades saudíes aún no se han pronunciado al respecto.

Previamente, Sari ha indicado que se han llevado a cabo tres operaciones militares a lo largo de la mañana de este mismo miércoles. La primera contra una instalación de radares en la península de Al Qahma, un ataque que ha sido perpetrado con ayuda de un dron, según un comunicado difundido a través de su cuenta en Telegram.

"La segunda operación tenía como objetivo un campamento en Najrán. Un misil balístico logró alcanzar su objetivo. La tercera operación ha tenido lugar en un edificio de mando y control de la Guardia Fronteriza en Jizán. Se ha utilizado un misil y se han registrado muertos", ha asegurado.

Además, ha reivindicado la autoría de una operación contra "refuerzos del enemigo saudí (...) mediante el uso de seis misiles balísticos que han impactado al este de la gobernación de Al Yauf. Los impactos fueron directos, dejando decenas de muertos y heridos, además de la destrucción de varios vehículos", ha apuntado.

Por último, han asegurado que han logrado derribar un dron de reconocimiento "enemigo" sobre la provincia yemení de Taiz, situada en el suroeste.