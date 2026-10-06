Los hutíes de Yemen aseguran haber causado más de 200 bajas a las fuerzas saudíes y denuncian ejecuciones de prisioneros

Archivo - Un miembro armado de los hutíes portando un arma. - Osamah Yahya/dpa - Archivo

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las Fuerzas Armadas de la insurgencia hutí han asegurado haber causado más de 200 bajas, entre muertos y heridos, a las "tropas de refuerzo saudís" durante sus últimas operaciones militares, al mismo tiempo que han denunciado la supuesta ejecución de varios de sus prisioneros de guerra, según ha informado la agencia yemení de noticias Saba bajo el control de los rebeldes.

El portavoz oficial de las Fuerzas Armadas hutíes, el general de brigada Yahya Sari, ha detallado que estas pérdidas en las filas saudíes son el resultado de "decenas de ataques" ejecutados en las últimas horas contra los movimientos de la coalición en las zonas de Ras al Ara y Al Saqiya. En sus declaraciones, recogidas por la citada agencia, Sari ha calificado el balance de daños de "inédito", subrayando que las pérdidas humanas y de equipamiento del "enemigo saudí" no tienen precedentes en comparación con todos los enfrentamientos anteriores.

En paralelo a esta ofensiva, el Comité Nacional de Asuntos de los Prisioneros de la milicia ha emitido un comunicado, recogido también por Saba, en el que condena el "brutal crimen" contra varios de sus combatientes capturados en las afueras del distrito de Dhubab, en el suroeste del país. Según el organismo, fuerzas de la coalición liderada por Riad ejecutaron a los rehenes disparándoles y atropellándolos con "vehículos blindados de fabricación estadounidense.

La insurgencia ha responsabilizado "moral y legalmente" al régimen saudí por estos hechos, acusándolo de movilizar a "organizaciones terroristas 'takfiris' (infieles)", y ha advertido de que el suceso no quedará impune. En este sentido, la milicia garantiza que los responsables no escaparán de la rendición de cuentas y que este episodio no hará más que aumentar "la fortaleza y el entusiasmo" de sus tropas en el frente.

Por último, el comité hutí ha hecho un llamamiento a la comunidad internacional para que condenen abiertamente estos crímenes y exijan el enjuiciamiento de los autores para que reciban un "castigo ejemplar".