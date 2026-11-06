Imputada en Taiwán una diputada acusada de recibir fondos de Pekín para crear "redes de influencia"

Archivo - Imagen de archivo de banderas de Taiwán. - Johannes Neudecker/dpa - Archivo

MADRID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La diputada taiwanesa independiente Kao Chin Su Mei ha sido imputada este viernes tras ser acusada de corrupción y violación de la seguridad nacional al recibir supuestamente fondos procedentes de Pekín para crear "redes de influencia chinas" en la isla, a la que las autoridades de China consideran una provincia más bajo su soberanía.

Así, la Fiscalía de Taiwán ha solicitado en un comunicado que se imponga en su contra una pena de 14 años de prisión por "tratar de establecer redes políticas para influir también en procedimientos parlamentarios", según informaciones de la agencia de noticias CNA.

Kao Chin ha sido imputada junto a tres de sus colaboradores por haber recibido presuntamente unos 170 millones de dólares taiwaneses (4,6 millones de euros) procedentes de China.

Además, la diputada de 61 años ha sido acusada de actuar siguiendo instrucciones de funcionarios chinos para pronunciarse en el Parlamento sobre diversos asuntos --incluida la oposición a la compra de armamento, las relaciones en el estrecho de Taiwán y cuestiones en materia de defensa y política exterior-- con el objetivo de influir en el proceso legislativo.

Poco después de conocer la imputación, Kao ha rechazado en un comunicado haber creado una organización por encargo del Gobierno chino o haber recibido financiación desde Pekín, al tiempo que ha insistido en que las acusaciones vertidas en su contra son falsas.

Asimismo, ha acusado a los fiscales de haberse apresurado a presentar cargos en su contra para desviar la atención de su incapacidad para capturar a otro de los supuestos implicados, que ha huido de Taiwán tras ser puesto en libertad bajo fianza.

En este sentido, ha negado también las acusaciones vertidas en su contra sobre su postura respecto a la compra de armamento por parte de la isla, la cual ha distanciado de Pekín al asegurar que refleja únicamente sus opiniones, las cuales mantiene "desde hace mucho tiempo".