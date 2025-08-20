Imputado en Alemania un hombre acusado de planear un atentado contra la Embajada de Israel

KARLSRUHE (ALEMANIA), 20 (DPA/EP)

La Fiscalía de Alemania ha imputado este miércoles a un joven de 18 años acusado de ser un "seguidor" del grupo terrorista Estado Islámico y planear un atentado contra la Embajada de Israel en Berlín, la capital del país.

El acusado, que fue detenido en febrero en el aeropuerto de Berlín-Brandeburgo cuando se disponía a salir del país, lleva en prisión preventiva desde entonces. Según las autoridades, quería marcharse a Pakistán para unirse Estado Islámico y recibir allí entrenamiento militar.

"Desde principios de febrero de 2025, planeó inicialmente cometer un atentado en Alemania, por ejemplo contra la Embajada israelí en Berlín", ha alertado la Fiscalía, que ha apuntado a que, para ello, el joven obtuvo supuestamente instrucciones sobre cómo fabricar explosivos.

Sin embargo, el plan en cuestión habría fracasado dado que no pudo hacerse con el material necesario para fabricar los artefactos.

Los fiscales lo acusan de apoyar y pertenecer a una organización terrorista extranjera, dar instrucciones para cometer un acto grave de violencia que ponga en peligro al Estado y preparar un "acto grave de violencia que ponga en peligro al Estado".

Para financiar el viaje a Pakistán, según la Fiscalía, el acusado suscribió dos contratos de telefonía móvil para adquirir 'smartphones' de alta gama, que vendió posteriormente para obtener beneficios. "Poco antes de iniciar el viaje, envió un vídeo a un presunto miembro del EI en el extranjero jurando lealtad a la organización", precisan los fiscales.