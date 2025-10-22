Imputado en Alemania un joven de origen sirio por planear un atentado

Archivo - Imagen de archivo de la Policía de Alemania. - Sebastian Kahnert/dpa - Archivo

MÚNICH 22 Oct. (DPA/EP) -

La Fiscalía de Alemania ha imputado este miércoles a un joven de 27 años y origen sirio que fue detenido en el estado federado de Baviera y que ha sido acusado de haber planeado presuntamente un atentado terrorista.

La Oficina de la Fiscalía de Múnich ha informado de que existen indicios que apuntan a que el acusado habría estado preparando "graves actos de violencia con el objetivo de dañar al Estado". Además, se habría hecho con materiales e instrucciones para la fabricación de explosivos.

Además, ha sido acusado de ser simpatizante de Estado Islámico y de tener "deberes religiosos" que lo llevan a la "lucha contra los infieles", lo que incluye el uso de "explosivos poco convencionales y dispositivos incendiarios" cuyo objetivo era "causar daños" a víctimas civiles.

Su detención tuvo lugar el pasado mes de diciembre durante una operación a gran escala en la ciudad de Schweinfurt, en Baviera, fecha desde la cual se encuentra bajo custodia policial.

El arresto se produjo después de que las fuerzas de seguridad recibieran informaciones sobre un posible contacto entre el hombre y el grupo terrorista. La Policía puso en marcha después una serie de investigaciones.