Imputado un hombre en Reino Unido por colaboración con los servicios de Inteligencia de Irán

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MADRID, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Reino Unido han anunciado este viernes la detención e imputación de un hombre por supuesta colaboración con los servicios de Inteligencia de Irán, en medio del aumento de las tensiones y el mismo día en el que Londres ha dado el anunciado paso de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza a su seguridad, prohibiendo el apoyo a la organización, una decisión ya criticada desde Teherán.

La Policía Metropolitana ha señalado en un comunicado que el sospechoso, identificado como Vahid Aberi, residente en Liverpool, fue detenido el 15 de julio en el área de Birmingham por supuestos delitos bajo la Ley de Seguridad Nacional, concretamente por "asistencia a un servicio de Inteligencia extranjero", en este caso, Irán.

El hombre fue trasladado a una comisaría en West Midlands, tras lo que los agentes realizaron registros en Birmingham y Liverpool. El sospechoso sigue bajo custodia y está previsto que comparezca este mismo viernes ante un tribunal.

La jefa de la Policía Antiterrorista de Londres, Helen Flanagan, ha resaltado que durante los últimos años se ha registrado "un aumento significativo y sostenido del ritmo de trabajo en investigaciones de seguridad nacional". "Este caso es otro ejemplo de dónde hemos intervenido para afectar activistas sospechosas de estar relacionadas con servicios de Inteligencia extranjeros", ha explicado.

"Si bien no podemos hacer comentarios detallados sobre las acusaciones ahora que un hombre ha sido imputado, quiero garantizar al público que no hemos identificado ninguna amenaza directa contra ellos ni ninguna amenaza contra una comunidad o persona en relación con la investigación", ha zanjado, sin que las autoridades de Irán se hayan pronunciado por ahora sobre el caso.

El Ministerio del Interior británico ha confirmado a primera hora del día la designación de la Guardia Revolucionaria de Irán bajo la Ley de Seguridad Nacional, con lo que "cualquiera que apoyo o asista a la Guardia Revolucionaria, o reciba pagos de la misma, se enfrenta a catorce años de cárcel". "Los que cometan actos de sabotaje podrían hacer frente a cadena perpetua", ha zanjado.

El Gobierno iraní ya criticó este martes la decisión de Reino Unido de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza a su seguridad, afirmando que esta "acción hostil" por parte de Londres "contradice los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional, incluido el principio de igualdad soberana y el de no interferencia en los asuntos internos de los países".

El Gobierno británico propuso el lunes incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de grupos que podrá perseguir con nuevos poderes al quedar equiparados a los servicios de Inteligencia extranjeros en el marco de Ley de Seguridad Nacional, en un movimiento para responder a las actividades de grupos respaldados por Estados extranjeros, en medio de lo que considera una oleada de ataques por parte de grupos apoyados por Irán o Rusia.