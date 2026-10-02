Imputado por planes terroristas contra Nigel Farage el hombre acusado del asesinato de Ann Widdecombe

Nigel Farage - Phil Lewis / Zuma Press / Europa Press

MADRID 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades británicas han imputado este viernes a Joshua Kerry, acusado del asesinato de la destacada política conservadora Ann Widdecombe, de un delito de preparación de atentados terroristas, uno de ellos contra el líder del partido de ultraderecha Reform UK, Nigel Farage.

La Policía antiterrorista ha anunciado en un comunicado que este hombre de 28 años está formalmente "acusado de participar en actividades preparatorias de actos terroristas, entre ellos algunos dirigidos contra el diputado Nigel Farage".

Kerry, residente en un pueblo de South Yorkshire, ha sido imputado por la Fiscalíua de unos hechos que "presuntamente tuvieron lugar entre el 31 de mayo de 2024 y el 8 de julio de 2026" y por los que tendrá que comparecer ante el Tribunal de Magistrados de Westminster el próximo 7 de octubre.

La subcomisaria de la Policía antiterrorista Vicki Evans ha señalado que la acusación de Kerry --que ha calificado de "gran gravedad"-- llega tras "una investigación sumamente intensa y compleja". "Es el resultado del trabajo incansable de los investigadores de toda la red de la Policía Antiterrorista", ha agregado en el comunicado.

El hombre deberá declarar asimismo el 9 de octubre por el asesinato de Widdecombe, de 78 años, caso por el que se encuentra en prisión preventiva y cuyo juicio ha sido fijado para junio de 2027.

El crimen se produjo el pasado 8 de julio y, de acuerdo a la Fiscalía británica, la diputada conservadora fue golpeada 21 ocasiones en la cabeza con un martillo cuando se encontraba en su domicilio en Haytor.