Imputados en Hong Kong siete individuos y dos empresas por el trágico incendio de un rascacielos en 2025

Imagen de archivo del complejo de rascacielos incendiado en Hong Kong. - James Modesto / Zuma Press / Europa Press / Contac

MADRID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Hong Kong han informado este miércoles de que siete individuos y dos empresas han sido imputadas por la supuesta comisión de una veintena de delitos en relación con el trágico incendio del rascacielos del barrio de Tai Po en el que murieron más de 165 personas a finales de noviembre de 2025.

Entre los cargos que se les imputan se encuentran los de homicidio involuntario, conspiración para cometer fraude, blanqueo de capitales, fraude fiscal y obstrucción a la justicia, según informaciones del diario 'China Daily'.

Las autoridades han indicado que entre los siete imputados se encuentran ejecutivos e inspectores de una firma de consultoría que se vio involucrada en el proceso de renovación de todo el complejo residencial, que se vio envuelto en llamas en el que se ha convertido en el peor incendio de este tipo registrado en la región desde los años 40. Entre los afectados también se encuentra la principal contratista.

El fuego afectó a siete de las torres residenciales del complejo de Wang Fuk, dejando una escena desoladora y cientos de víctimas y afectados. Desde entonces, las causas del incendio han sido investigadas exhaustivamente en un intento por dar con la causa.

Los expertos consideran que se inició mientras se realizaban trabajos de reparación en las inmediaciones, lo que ha llevado al Gobierno a plantear la posibilidad de prohibir fumar en zonas donde se realicen trabajos de mantenimiento, reparación o ampliación para evitar incidentes similares de cara al futuro.

Un comité de investigación indicó en marzo que la causa más probable del incendio estaba relacionada con el hecho de que los trabajadores solían fumar subidos en los andamios. Varios residentes se habían quejado, de hecho, de que los obreros fumaban durante las obras.