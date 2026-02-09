Imputados en Israel dos sospechosos de espiar para Irán

Archivo - Policías israelíles en Jerusalén Este - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 9 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía israelí ha imputado cargos de espionaje a dos individuos detenidos y a los que acusa de colaboración con las autoridades iraníes. Los detenidos son dos hermanos que vivían en dos localidades distintas cercanas a Jerusalén y que fueron arrestados el mes pasado por la Policía.

La información ha sido publicada por varios medios israelíes tras levantarse la orden de embargo, ya que inicialmente la Policía remitió la información a los medios la semana pasada.

Uno de los detenidos habría proporcionado información de Inteligencia a agentes iraníes con ayuda de su hermano, según la Fiscalía, que sostiene que ambos eran totalmente consciente de que estaban ayudando a "elementos hostiles" y que lo hicieron a cambio de dinero.

Entre la larga lista de delitos que se les imputan está el de contactar con un agente extranjero o transimitir información al enemigo. Por ello, la Fiscalía ha solicitado al tribunal prisión incondicional hasta que termine el proceso judicial.