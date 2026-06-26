Imputados en Israel seis jóvenes por prender fuego a una mezquita en Cisjordania

Archivo - Imagen de archivo de militares de Israel. - Ilia Yefimovich/dpa - Archivo

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía de Israel ha imputado este viernes a seis jóvenes, cinco de ellos menores de edad, por prender fuego durante un ataque perpetrados por colonos israelíes a una mezquita de la localidad de Deir Dibuán, situada al este de Ramala, cuando había personas en su interior.

Los fiscales han indicado que cinco de ellos son adolescentes, mientras que uno tiene 18 años. Todos ellos se habrían sumado a un grupo de extremistas que cometieron "actos violentos y ataques incendiarios con la intención de dañar la propiedad privada y vidas humanas por un motivo nacionalista" durante la jornada del 14 de junio.

Así, han sido acusados de provocar un incendio "en un contexto de atentado terrorista, provocar daños a la propiedad privada por motivos raciales y agredir a terceros por motivos raciales".

Los atacantes se desplazaron hasta la ciudad con las caras cubiertas y armados con cuchillos, gases lacrimógenos y material altamente inflamable, según informaciones del diario 'The Times of Israel'.

Allí, supuestamente, prendieron fuego a de la mezquita, situada a la entrada de la localidad, durante los rezos. Para ello, utilizaron una sustancia inflamable que acabó dejando heridos entre los presentes.