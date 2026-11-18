Archivo - Seguidores de Hezbolá en el funeral del que fuera su líder Hasán Nasralá, muerto en un ataque de Israel en 2024 - Abdul Kader Al Bay / Zuma Press / Europa Press

MADRID 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades libanesas han presentado este miércoles cargos contra cinco miembros del partido-milicia chií Hezbolá detenidos a principios de noviembre en el norte del país por supuesta "usurpación del mando militar", posesión y transporte de armas y reclutamiento.

El juez Claude Ghanem, Comisionado del Gobierno ante el Tribunal Militar, ha formulado las acusaciones contra los cinco hombres arrestados a las afueras de las localidades de Batrun y Bisharri, por pertenencia a grupo armado, reclutamiento de miembros, equipamiento y suministro de armas, que constituyen delitos contra la seguridad del Estado.

Todos ellos están siendo procesados por "usurpación del mando militar", que prevé penas de prisión para quienes hayan creado facciones armadas sin autorización de las autoridades, según recogen la agencia libanesa de noticias NNA y el diario 'L'Orient-Le Jour', citando fuentes judiciales.

Los detenidos, que este jueves comparecerán ante la primera jueza de investigación militar, Ghada Abú Aluan, tenían en su poder varios documentos sobre kalashnikovs y otras armas almacenadas en distintas localidades del norte de Líbano, en el momento de su arresto.

Asimismo, les fueron incautados teléfonos móviles en sus domicilios, algunos situados en el sur de la capital, Beirut, y del país.

La imputación llega mientras las autoridades libanesas tienen ante sí el reto de asegurarse el monopolio de las armas, lo cual pasa por el desarme de Hezbolá --la única milicia que tras la guerra civil (1975-1990) no depuso las armas--, y después de que a principios de octubre se incautaran de casi media tonelada de explosivos transportados en un vehículo en la carretera que une Beirut con el valle de la Becá.

Este último incidente se ha saldado con la detención de varios integrantes de Hezbolá, que ha reconocido que el cargamento le pertenecía.