Imputan en Francia a una antigua pareja de Salah Abdeslam por planear un supuesto atentado

La Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) de Francia ha imputado este martes a Maëva B, una expareja de Salah Abdeslam, el único superviviente del grupo de terroristas islamistas que atacó la sala parisina Bataclán en 2015, por haberle entregado una memoria USB durante su estancia en prisión y planear un supuesto atentado en territorio francés.

A tan solo tres días de que se celebren los actos de conmemoración por el décimo aniversario de los atentados, la mujer ha sido imputada después de ser detenida durante el fin de semana y puesta bajo custodia en relación con la entrega de dicho lápiz de memoria, entregado de forma ilegal al reo en la prisión de Vendin-le-Vieil, en el norte de Francia.

En el marco del presunto plan para perpetrar un atentado, otras dos personas han sido también puestas bajo custodia, según han indicado fuentes judiciales al diario 'Le Parisien'.

Los fiscales han especificado que la mujer, que ya lleva varios días bajo custodia --un plazo solo permitido en casos de terrorismo-- muestra una "clara radicalización y fascinación con la yihad". "No tenía contacto con Abdeslam desde abril", han aclarado, si bien han confirmado que la propia acusada ha admitido haber adquirido el pen drive, haber introducido en él "propaganda yihadista" y habérselo entregado a Abdeslam durante una visita.

POSTURA DE LA DEFENSA

No obstante, la abogada de Abdeslam --condenado a cadena perpetua sin posibilidad de ser puesto en libertad condicional-- ha afirmado que el propio preso está valorando abrir la vía de la justicia restaurativa en un intento por reparar a las víctimas de los ataques del 13 de noviembre.

"Abdeslam quiere abrir la puerta a que las partes civiles inicien un proceso restaurativo", ha explicado la letrada Olivia Ronen en declaraciones a France Info. "Está buscando acceso a la educación y pidió disculpas durante el juicio. Quiere explicar la situación y, quizás, hablar del juicio", ha apuntado.

En este sentido, ha asegurado que ya hay partes que "han hecho solicitudes similares y que están dispuestas a ponerse en contacto con él".