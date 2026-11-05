Un incendio deja seis muertos y nueve heridos en el distrito neoyorquino de Brooklyn

Imagen de archivo de Bomberos de Nueva York - DEPARTAMENTO DE NUEVA YORK

MADRID 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un incendio declarado esta madrugada en un apartamento en el distrito de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York, ha dejado al menos seis muertos y nueve heridos, cuatro de ellos policías, según ha confirmado el alcalde Zohran Mamdani.

El fuego ha calcinado un edificio residencial de dos pisos cerca el vecindario de Sunset Park en un incendio que ha desatado la respuesta de más de 230 bomberos y efectivos de emergencia, ha añadido el alcalde Mamdani, que ha rogado paciencia a la espera de los resultados de la investigación.

"Ha sido un incendio devastador y este vecindario va a tardar mucho en dejar de llorar a sus residentes", ha declarado Mamdani en rueda de prensa, acompañado del comisario primero adjunto de Bomberos de la ciudad, Daniel Flynn.

Por ahora todos los técnicos coinciden en que la fachada de madera del edificio, propia de la estética del barrio, acabó por servir de acelerador. Para cuando los bomberos aparecieron, el edificio estaba siendo devorado por las llamas.