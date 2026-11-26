Archivo - Imagen de archivo de la ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina. - Picture Alliance / Tobias Hase/D / Dpa - Archivo

MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de India ha señalado que los planes de la ex primera ministra de Bangladesh Sheij Hasina para regresar a su país a mediados de diciembre no tienen relación con la petición de extradición presentada por Daca a Nueva Delhi, después de que la ahora exmandataria huyera en 2024 tras la represión de las masivas protestas antigubernamentales.

El portavoz del Ministerio de Exteriores indio, Randhir Jaisual, ha subrayado que "el caso de una ciudadana que quiere volver voluntariamente a su país con documentos de viaje es un asunto separado de la orden de extradición", antes de reiterar que Nueva Delhi "está examinando la petición de extradición recibida desde Bangladesh, en línea con los procedimientos establecidos".

El partido de Hasina, la Liga Awami, anunció el martes que la ex primera ministra, condenada a muerte por crímenes contra la humanidad en el marco de la represión de las citadas protestas, planea regresar a Bagladesh el 16 de diciembre, tras lo que el Gobierno de Bangladesh subrayó que solo lo hará "esposada y bajo estricta vigilancia".

Hasina, que fue primera ministra en dos ocasiones --de 1996 a 2001 y de 2009 a 2024--, ha insistido en varias ocasiones desde su exilio autoimpuesto en India en su intención de regresar a Bangladesh a pesar de la pena de muerte que pesa sobre ella por las más de 1.400 muertes que se produjeron durante la represión de las masivas protestas estudiantiles de 2024 y que desembocaron en su caída tras 15 años de mandato.

La ex primera ministra bangladeshí ha sido además condenada a 21 años de cárcel a la ex primera ministra Sheij Hasina en un caso por corrupción en relación a irregularidades en la obtención de terrenos en la capital del país, Daca, un juicio en el que también fueron sentenciados a penas de cinco años de cárcel sus hijos Sayib Uazed Joy y Saima Uazed Putul.