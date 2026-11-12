India cancela a última hora el visado de una periodista noruega que participaba en una cumbre sobre libertad de prensa

Archivo - El ministro del Interior idnio, Amit Shah (archivo) - Debajyoti Chakraborty / Zuma Press / Europa Press

MADRID 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La periodista noruega Helle Lyng ha denunciado que las autoridades indias han anulado su visado a última hora, impidiéndole viajar a Hyderabad para participar como ponente en la Cumbre Bharat, un encuentro organizado por el opositor Partido del Congreso, en la que se abordarán entre otras cuestiones el futuro de los medios de comunicación y la libertad de prensa.

Lyng, que ya disponía de autorización para entrar en India y tenía previsto viajar este jueves, ha atribuido la decisión a "órdenes desde arriba", en referencia al Ministerio del Interior indio. Según ha relatado en un vídeo difundido en redes sociales, recibió una llamada de la Embajada de India en Noruega momentos antes de salir hacia el aeropuerto.

"Literalmente diez minutos antes de la hora prevista para salir, me dijeron que hoy no podía viajar a la India", ha explicado la periodista.

La profesional de la comunicación se ha dirigido en su mensaje al ministro del Interior, Amit Shah, cuestionando los motivos de la medida y ha expresado sus sospechas de que pueda responder a razones políticas. En concreto, ha planteado que la decisión podría estar relacionada con sus críticas al primer ministro, Narendra Modi, y a los empresarios Gautam Adani y Mukesh Ambani, o con sus artículos de opinión y publicaciones sobre la situación política india.

Lyng adquirió notoriedad el pasado mayo, cuando preguntó directamente a Modi, durante una rueda de prensa conjunta con el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, celebrada en Oslo, por qué no respondía a las cuestiones planteadas en relación a lo que calificó como "la prensa más libre del mundo".

La periodista ha señalado que todavía dispone de un margen de 48 horas antes de su intervención y ha instado a las autoridades a reconsiderar la decisión para poder asistir al encuentro. "La pelota está ahora en vuestro tejado. ¿Qué hará la democracia más grande del mundo?", ha cuestionado.

Por el momento, las autoridades indias no se han pronunciado sobre este caso, que vuelve a situar bajo el foco la situación de la libertad de prensa en el país, que ocupa el puesto 157 de los 180 incluidos en la clasificación mundial de Reporteros Sin Fronteras de 2026, seis posiciones por debajo del año anterior.

La Cumbre Bharat comenzará el 13 de noviembre en el estado de Telangana y se prolongará durante dos jornadas. Según sus organizadores, contará con representantes de 70 países con el objetivo de presentar las políticas alternativa al actual orden internacional.