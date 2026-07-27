India convoca al embajador de Ucrania tras la muerte de un nacional en un ataque en el mar Negro

Imagen de archivo de la localidad de Anapa, en el mar Negro. - Europa Press/Contacto/Maxim Churusov

MADRID 27 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de India han convocado este lunes al embajador de Ucrania en el país, Alexander Polishchuk, para protestar por la muerte de un nacional indio en un ataque contra el buque mercante 'Omorfi' en el mar Negro, en un incidente que ha hecho saltar las alarmas.

El Ministerio de Exteriores de India ha mostrado su "gran preocupación por lo sucedido" y ha condenado en los términos "más contundentes" los ataques contra estas embarcaciones, a bordo de las cuales había marinos indios, entre otros. Así, ha lamentado el "impacto negativo sobre la seguridad de la navegación marítima, la libertad de navegación y el comercio internacional".

"Se le ha solicitado al embajador transmitir a las autoridades de Ucrania la postura de India por los ataques contra buques mercantes" en la zona, ha indicado, antes de reafiarmar que tales acciones "ponen en peligro la vida de marinos civiles inocentes". Así, las ha descrito como "inaceptables".

El carguero 'Omorfi', cuya tripulación incluía a tres nacionales indios, fue atacado el pasado fin de semana en el mar Negro. El domingo, el Gobierno de India alertó de que la situación de seguridad en el mar Negro y las zonas marítimas adyacentes sigue siendo muy inestable debido a la invasión rusa de Ucrania.

En este sentido, ha advertido que "los buques comerciales que operan en estas aguas o transitan por ellas hacen frente a importantes riesgos de seguridad, incluidos los ataques con misiles y drones".