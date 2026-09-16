India convoca al encargado de negocios de Pakistán tras colisión entre un buque y un barco de su Armada

El ministro de Exteriores de India, Subrahmanyam Jaishankar - Volodymyr Tarasov / Zuma Press / Europa Press

MADRID 16 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de India ha convocado este miércoles al encargado de negocios paquistaní en protesta por la conducta "inaceptable y poco profesional" de las unidades navales de Pakistán tras la colisión entre un buque y un barco de su Armada en aguas del mar Arábigo.

"Si bien el incidente, ocurrido en aguas internacionales, no causó daños mayores, la conducta del buque paquistaní contravino directamente el artículo 10 del acuerdo entre India y Pakistán sobre avisos anticipados de ejercicios militares, maniobras y movimientos de tropas firmado en abril de 1991", ha indicado la cartera en un comunicado.

Las autoridades indias han trasladado al encargado de negocios "la necesidad de que todas las unidades militares" tengan "el debido cuidado y respeten las disposiciones de los acuerdos pertinentes entre ambas partes para evitar que se repitan incidentes similares".

"El encargado de negocios de India en Islamabad también ha recibido instrucciones de presentar una protesta similar ante el Ministerio de Exteriores de la República Islámica de Pakistán", ha zanjado el Ministerio en dicho comunicado.

El incidente tuvo lugar la noche del 15 de septiembre, cuando una embarcación paquistaní se acercó peligrosamente a un buque de la Armada india que realizaba una misión rutinaria en el norte del mar Arábigo, aproximadamente a 220 kilómetros al este de Omán.

El buque paquistaní navegaba a gran velocidad y realizaba maniobras de manera "poco profesional e insegura", si bien no hubo que lamentar daños al respecto, según fuentes recogidas por el diario 'The Times of India'.

Ninguno de los dos países cuenta con embajadores en sus respectivas capitales desde 2019. La ruptura diplomática se produjo tras la decisión del Gobierno liderado por el primer ministro indio, Narendra Modi, de retirar el estatus especial de Jammu y Cachemira, región administrada por India.