India convoca al encargado de negocios de Rusia por la muerte de cuatro indios en un ataque a un buque en Odesa

Archivo - El primer ministro de India, Narendra Modi. - Kin Cheung/PA Wire/dpa - Archivo

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de India ha convocado este martes al encargado de negocios de Rusia en Nueva Delhi, Vladimir Ladanov, para protestar por la muerte de cuatro ciudadanos indios en un ataque ejecutado el domingo contra un buque en la ciudad ucraniana de Odesa (sur), suceso que se saldó con al menos diez muertos.

El Ministerio de Exteriores indio ha indicado en un breve comunicado que ha trasladado a Ladanov la "condena inequívoca" de Nueva Delhi al ataque contra el 'MV Golden Leo', antes de recalcar que "estos ataques socavan la seguridad y la estabilidad del comercio marítimo internacional".

"Se ha pedido al encargado de negocios ruso que traslade la gran preocupación de India a sus autoridades y que los ataques contra buques comerciales y la subsiguiente pérdida de vidas inocentes son inaceptables, por lo que deben ser evitadas", ha remachado la cartera india.

Las autoridades ucranianas han indicado que el ataque provocó un incendio en el buque, de bandera de Guinea Bissau y que había completado su carga de maíz y salía del puerto de Odesa antes del ataque, al tiempo que aseguró que al menos ocho tripulantes habían sido rescatados con vida.