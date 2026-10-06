India denuncia al menos doce marineros heridos en un ataque a un petrolero en el estrecho de Ormuz

Archivo - Cargueros varados en el norte de Omán a la espera de cruzar por Ormuz - Wen Xinnian / Xinhua News / Europa Press / Contact

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

Al menos doce marineros, de ellos once de nacionalidad india, han resultado heridos como consecuencia de un ataque no identificado ocurrido este martes contra un petrolero en aguas del estrecho de Ormuz.

El Gobierno indio identifica al navío atacado como el petrolero 'On Peace', de bandera panameña, con 19 tripulantes a bordo, de ellos 17 ciudadanos indios.

Los heridos han sido ya trasladados a un hospital en la ciudad de Jasab, en Omán, para recibir tratamiento médico, según el comunicado publicado por el Ministerio de Exteriores de India, que no da más detalles sobre el estado de los heridos.

En cualquier caso, el Gobierno indio condena "los constantes ataques" contra la navegación en el estrecho de Ormuz, bloqueado desde hace meses por Irán y por Estados Unidos como consecuencia de la guerra en la que están inmersos ambos países desde febrero de este año.

"Reiteramos nuestro llamamiento al cese inmediato de dichos ataques en aras de la paz y la estabilidad en la región", añade el Ministerio de Exteriores indio antes de llamar a la reapertura, "a la mayor brevedad", de "la navegación y el comercio a través de las vías navegables internacionales".