India denuncia nuevo ataque a un carguero frente a las costas de Omán

El portaaviones USS Abraham Lincoln de la Armada de Estados Unidos operando en apoyo de la Operación Epic Fury y del bloqueo naval contra Irán. - Handout/U.S Navy / Zuma Press / Europa Press / Con

MADRID 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Exteriores de India ha denunciado este jueves el nuevo e "inaceptable" ataque sufrido por un carguero de bandera india frente a las costas de Omán, agradeciendo al sultanato que haya ayudado a la evacuación de la tripulación que se encuentra a salvo.

"El ataque contra un buque con bandera india frente a la costa de Omán ayer es inaceptable y deploramos el hecho de que los barcos comerciales y los marineros civiles sigan siendo objetivo de ataques", ha señalado el Ministerio en un comunicado sobre el incidente registrado en el golfo Pérsico, escenario al que se han trasladado las tensiones entre Irán y Estados Unidos tras la tregua indefinida planteada por el presidente estadounidense, Donald Trump, tras estancarse las negociaciones de paz.

Así las cosas, las autoridades indias informan de que "todos los tripulantes indios a bordo están a salvo" y valora el papel de Omán en el rescate.

"India reitera que deben evitarse los ataques contra la navegación comercial y poner en peligro a tripulaciones civiles inocentes, así como cualquier otra acción que obstaculice la libertad de navegación y el comercio", ha subrayado el Ministerio de Exteriores indio sobre el incidente que se produce en medio de las tensiones en la zona y las restricciones en la navegación derivadas de la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra Irán.