India mata a tres supuestos comandantes de la insurgencia maoísta en el noreste del país

MADRID 15 Sep. (EUROPA PRESS) -

Las fuerzas de seguridad de India han matado este lunes a tres supuestos comandantes de la insurgencia maoísta en el este del país, entre ellos uno que sería parte del Comité Central del Partido Comunista de India (PCI), en el marco de sus operaciones contra la milicia.

La Fuerza Central de la Policía de Reserva ha indicado en su cuenta en la red social X que se ha logrado "un gran hito" en el estado de Jarjand con "la eliminación de tres destacados comandantes naxalitas", identificados como Sahdev Soren, Raghunath Hembram y Birsen Ganjhu.

Así, ha manifestado que Soren era miembro del Comité Central del PCI y ha agregado que sobre él pesaba una recompensa de unas diez millones de rupias (cerca de 96.600 euros). Además, ha resaltado que las fuerzas de seguridad han incautado tres fusiles de asalto tipo AK-47 tras el enfrentamiento en Hazaribagh.

Las autoridades de India aseguraron la semana pasada haber matado al menos a diez supuestos miembros de la insurgencia maoísta, incluido un destacado comandante del grupo, en el marco de una operación llevada a cabo en una zona boscosa entre los estados de Odisha y Chhattisgarh, en el este del país asiático.

Además, anunció en mayo la muerte del líder del CPI, Nambala Keshava Rao, en una operación en Chhattisgarh. Los maoístas llevan casi 60 años combatiendo contra el Ejército indio en el llamado Corredor Rojo del centro del país, donde se levantaron en armas contra los líderes tradicionales.

En esta zona del país asiático actúan numerosos grupos armados de ideología maoísta, abanderados por formaciones como el CPI, fundado en 2004. Las autoridades de India lo ilegalizaron y declararon como una organización terrorista cinco años después y han prometido acabar con sus operaciones.