Indonesia prevé desplegar 1.000 militares en Gaza para el mes de abril

MADRID, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Indonesia han informado este lunes de que prevén el despliegue de un millar de militares en la Franja de Gaza para el próximo mes de abril como parte de la futura misión de paz dispuesta en el marco del plan de Estados Unidos para el futuro del enclave palestino.

Así lo ha expresado el portavoz del Ejército, Donny Pramono, que ha apuntado a que esta cifra ascendería hasta un total de 8.000 efectivos de cara al mes de junio. Además, ha recalcado que la función de estas tropas será "humanitaria" y ha descartado cualquier intervención en combates.

En este sentido, ha aseverado que el Gobierno aún espera un acuerdo entre las partes involucradas para establecer el lugar exacto de este despliegue, según informaciones recogidas por el portal de noticias Republik Merdeka.

"Todavía no lo sabemos. Simplemente nos estamos preparando", ha asegurado, al tiempo que ha explicado que la medida "no es una simple operación de seguridad sino un reflejo de la postura de la política exterior del país". "Esto forma parte del compromiso de nuestra nación. Por supuesto, ante todo, queremos el reconocimiento de la independencia del pueblo palestino", ha afirmado.

Indonesia anunció a finales de enero su participación en la Junta de Paz para Gaza, creada a raíz de una propuesta de Estados Unidos. Desde entonces, ha asegurado que la junta tiene como "objetivo" consolidar "un alto el fuego permanente, apoyar la reconstrucción de Gaza y promover una paz justa y duradera basada en el derecho palestino a la autodeterminación y a la creación de su Estado de conformidad con el Derecho Internacional", allanando así el camino para la seguridad y estabilidad de los países y pueblos de la región.