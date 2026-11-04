La inflación, la guerra en Irán y el hartazgo con Trump: claves de la ola demócrata que toma el Congreso de EEUU

Edificio del Capitolo en Washington. - Li Rui / Xinhua News / Europa Press

MADRID, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

La inflación, la falta de horizonte en la guerra en Irán y el hartazgo con el estilo personalista de Donald Trump han resultado clave para el triunfo de la ola demócrata en las elecciones de medio mandato de este martes, un movimiento que toma el control total del Congreso, tras arrasar en la Cámara de Representantes y lograr el vuelco del Senado, mientras los republicanos tendrán que recomponerse de esta debacle con el dilema sobre la mesa de continuar la estela populista y ultraconservadora de Trump.

El alza de los precios de los productos básicos y el empobrecimiento de la clase media explica en buena parte el histórico desplome sufrido por los republicanos en ambas Cámaras en estas 'midterms', así como la derrota en las carreras a gobernadores en estados tradicionalmente favorables como Texas, Ohio o Georgia, según valora Frédéric Mertens, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Europea de Valencia, en declaraciones a Europa Press.

"La clase media americana se ha empobrecido y mucho, entonces esto a nivel de la gestión y de la propia persona de Trump ha generado decepciones en el campo republicano, que se ha sentido traicionado", argumenta este profesor que incide en que el precio de los huevos, la gasolina, la luz, el queroseno o los recortes en servicios públicos están detrás de un voto de castigo que ha afectado sobremanera al Partido Republicano a lo largo y ancho del país.

Igualmente, apunta a la "fractura social e ideológica" en Estados Unidos como otro de los aspectos que ha supuesto una rémora a una Administración que polariza y que ha escorado al Partido Republicano a tesis ultraconservadoras y un estilo personalista que, en última instancia, ha dañado a las estructuras del partido.

Mertens, en todo caso, no cree que la ola azul responda a una realidad demográfica, insistiendo en que "ya no hay una división clara ni un perfil claro de votante". Por contra, considera que en este proceso electoral "hay mucha gente que ha basculado o que se ha trasladado al campo demócrata para castigar", tras apuntar que Trump y sus bandazos en política internacional y las consecuencias de ello "han contribuido a la pérdida de credibilidad del Partido Republicano".

"Hay gente que vota por simpatía, hay gente que vota por tradición y hay gente que vota para castigar, que no se siente exactamente a favor de uno u otro", sintetiza.

El hecho de perder el control de ambas cámaras se traducirá en un presidente debilitado y obligado a negociar cada proyecto que quiera sacar adelante, por lo que el experto vaticina importantes batallas en la Cámara de Representantes y en el Senado, con una posible parálisis de la Administración, y sin perder de vista la opción de un 'impeachment'.

Del mismo modo, la nueva situación que atravesará Trump puede tener su repercusión en el área geopolítica, tal y como indica Mertens, quien señala que Washington estará más débil a nivel geopolítico, con posibles consecuencias en las relaciones con Rusia de cara a una salida negociada en la guerra en Ucrania.

EMPUJÓN DE CARA A LAS ELECCIONES PRESIDENCIALES DE 2028

Por su parte las filas demócratas se ven reivindicadas en sus críticas a Trump y a una camarilla que "ha tratado de fagocitar el poder", explica el profesor de la Universidad Europea, quien apunta que el triunfo electoral de este martes debe servir de impulso para unas elecciones presidenciales en 2028 que tan solo hace un año resultaban muy adversas para los demócratas.

De todos modos evita señalar a uno de los nuevos líderes emergidos de estos comicios y apunta a que en los próximos meses se vivirá una "selección natural entre los candidatos potenciales" a las elecciones de 2028 a la Casa Blanca.

"Sí que es una oportunidad única para que los demócratas se reconstruyan en base a esa ola victoriosa", analiza, al tiempo que señala que el avance azul no está vinculado "con un programa claro" demócrata sino a una respuesta de rechazo y de cansancio a Trump.

Sobre el futuro del Partido Republicano queda ver si se reconstruye en torno a la figura de Trump u opta por abrir un camino por separado, añade Mertens, quien incide en todo caso en que el jefe de la Casa Blanca y dirigente más importante en la última década en el Partido Republicano está "en la vía de salida".