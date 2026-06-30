La Inteligencia de Alemania alerta de un aumento del extremismo a medida que crece el apoyo al ultraderechista AfD

Archivo - Imagen de archivo del logo del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD). - Carsten Koall/dpa - Archivo

BERLÍN 30 Jun. (DPA/EP) -

Los servicios de Inteligencia de Alemania han alertado este martes de un aumento del "extremismo" a medida que aumenta el apoyo al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), una situación que ha hecho saltar las alarmas a nivel interno.

En su informe anual, la agencia de Inteligencia interior del país, conocida formalmente como Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV), estima que 58.700 personas fueron catalogadas como potenciales extremistas de derecha a lo largo de 2015, 8.450 más que el año anterior.

Según sus propias cifras, la AfD contaba con 70.000 miembros en octubre de 2025, si bien la cifra de afiliados sigue aumentando. La Inteligencia alemana apunta a que unos 28.000 de ellos son ultraderechistas. Estos datos lo sitúan como el segundo partido con mayor número de miembros en el país.

El partido, de carácter xenófobo y el principal grupo de la oposición de Alemania, lleva varios años bajo vigilancia por parte de estos servicios estatales ante sospechas de actividades inconstitucionales.

En mayo del año pasado, la BfV clasificó a partido AfD como "organización extremista de derechas" al considerar que la formación "desprecia la dignidad humana" y amenaza la democracia. Sin embargo, el uso de esta etiqueta --que otorgaría a la agencia mayores poderes de vigilancia-- quedó suspendido tras una demanda interpuesta por AfD.