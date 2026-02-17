La Inteligencia de Alemania incluye al AfD de Baja Sanjonia en su lista de organizaciones extremistas

Archivo - Imagen de archivo del logo del partido ultraderechista alemán Alternativa para Alemania (AfD). - Carsten Koall/dpa - Archivo

HANÓVER (ALEMANIA), 17 (DPA/EP)

La agencia de Inteligencia interior del estado federado alemán de Baja Sajonia, situado en el noroeste del país, ha incluido este martes a la filial regional del ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en su lista de organizaciones extremistas debido a las posturas ideológicas de muchos de sus representantes.

"La decisión de la oficina para la Protección de la Constitución es clara", ha afirmado la ministra del Interior del estado, Daniel Behrens, en referencia al nombre oficial de la agencia de Inteligencia, que ha pasado a poner a la rama local del partido "bajo vigilancia".

En este sentido, ha explicado que "el mayor peligro para la sociedad viene de la mano del extremismo de derechas, por lo que, acorde a esta clasificación, el AfD de Baja Sajonia claramente entra dentro de esta categoría".

Según Behrens, "la ideología de extrema derecha es prevalente dentro del partido", el cual realiza "comentarios y declaraciones inconstitucionales, a menudo expresadas mediante un lenguaje agresivo y de confrontación, que caracteriza al partido". "El AfD está dominado por una tendencia fundamental a rechazar el orden libre, democrático y constitucional de Alemania, ha apuntado.

Esta misma agencia alertó el año pasado de que el número de extremistas que forman parte de la filial del partido en la región había aumentado desde los 600 a los 850, de un total de 8.000 miembros.

Está previsto que las elecciones locales de Baja Sajonia tengan lugar el próximo 2027. Las encuestas dan de momento un 20% de los apoyos al AfD, muy por encima del 11% de los votos obtenidos durante las últimas elecciones, en 2022. Está previsto que reciban un respaldo récord en cinco estados federados a lo largo de este año.