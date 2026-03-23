La Inteligencia iraní anuncia la detención de "25 soldados estadounidenses-sionistas"

Archivo - Bandera de la República Islámica de Irán - Europa Press/Contacto/Maksim Konstantinov

MADRID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Inteligencia iraní ha anunciado este domingo la detención de "25 soldados estadounidenses-sionistas", de los cuales 15 han sido puestos a disposición judicial, en el marco de las operaciones de contrainteligencia llevadas a cabo por Teherán en medio de la ofensiva lanzada por Estados Unidos e Israel.

"Con base en información de primera mano y en las medidas operativas y de inteligencia de los Soldados Desconocidos del Imam Zaman (agentes de Inteligencia) en las provincias de Markazi y Golestán, se ha detenido a 25 soldados sionistas y 15 han sido puestos a disposición judicial", ha anunciado la cartera en un comunicado difundido por la agencia semioficial iraní Tasnim, próxima a la Guardia Revolucionaria, que en el resto del texto alude a los arrestados como "estadounidenses-sionistas".

El grueso de las detenciones se ha producido en la provincia de Markazi, en el centro del país, donde la Inteligencia iraní ha "identificado y arrestado a 23 mercenarios" a los que ha acusado de "comunicarse con la sede de los medios sionistas y enviar las coordenadas de emplazamientos militares y la ubicación de las fuerzas de seguridad de esta base de espionaje", así como de "comunicarse con grupos terroristas separatistas".

Además, según la versión de Teherán, estas 23 personas también daban seguimiento a "las acciones sobre el terreno para instigar disturbios callejeros en respuesta a los llamados del enemigo sionista estadounidense".

Paralelamente, el Ministerio ha informado de la identificación y arresto de "una célula de dos miembros de mercenarios del sionismo estadounidense enemigo en la provincia de Golestán", situada en el extremo occidental de la frontera iraní con Turkmenistán.

"Habían ideado un plan para desarmar a los oficiales de un centro y luego atacar centros policiales con la intención de obtener más armas y municiones", ha asegurado la Inteligencia iraní, antes de apuntar a que su detención se ha adelantado a cualquier acción de este tipo por parte de los acusados.

En la intervención, recoge el comunicado, se han confiscado "grandes cantidades de municiones de combate y caza, diversos tipos de armas blancas como cuchillos, machetes y espadas, numerosos documentos de identidad y licencias de conducir ajenas, granadas aturdidoras y de humo, pistolas táser, banderas del régimen criminal estadounidense y placas de matrícula robadas".

De estos 25, 15 han sido puestos a disposición judicial y se ha iniciado el proceso de "confiscación de sus bienes", según ha anunciado Inteligencia, que no ha concretado si entre ellos están los dos detenidos de Golestán o si el grupo lo conforman únicamente los arrestados en Markazí.