La Inteligencia de Países Bajos alerta de que el país hace frente al mayor número de amenazas en 80 años

Archivo - Imagen de archivo de códigos en un ordenador durante un ciberataque. - Sina Schuldt/dpa - Archivo

MADRID 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades neerlandesas han alertado este viernes de que el país hace frente al mayor número de amenazas en 80 años, especialmente las provenientes de China y Rusia, países a los que acusan de "aumentar sus programas cibernéticos" con el objetivo de provocar daños.

El Servicio General de Inteligencia y Seguridad de Países Bajos ha indicado que existen indicios que apuntan a que el Gobierno ruso estaría "preparándose para una confrontación prolongada con Occidente", según informaciones recogidas por la cadena de televisión NOS.

"En los 80 años que la agencia y sus predecesoras han existido, nunca ha habido un ambiente de amenaza como el actual, en el que la seguridad nacional estén bajo presión durante un periodo de tiempo tan prolongado", ha señalado la directora general del servicio de Inteligencia, Simone Smit.

Así, ha calificado la actitud de Rusia hacia Europa de "incómoda" y ha señalado que Moscú está adoptando medidas "cada vez más agresivas y provocativas" contra los países europeos, una tendencia que se ha ido consolidando cada vez más durante el último año. "Lo hacen porque ven el apoyo militar y político de los países europeos a Ucrania como algo "hostil".

En este sentido, ha puesto de ejemplo el ciberataque llevado a cabo por Rusia en 2025 contra cuentas de funcionarios y personal militar neerlandés en las aplicaciones de Signal y WhatsApp, unas acciones que fueron atribuidas al grupo 'Laundry Bear', responsable de haber robado datos de contacto de miles de trabajadores.

Este colectivo se encuentra en la lista de grupos relacionados con Rusia encargados de realizar labores de espionaje y ataques cibernéticos contra gobiernos occidentales. A su vez, la Inteligencia de Países Bajos ha advertido de que "actores estatales y gobiernos extranjeros están utilizando cada vez más redes criminales e individuos para realizar actividades de espionaje".

"Las nuevas investigaciones muestran que algunas de estas redes están activas a nivel estructural en Países Bajos", ha manifestado Smit.