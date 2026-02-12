Un intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania provoca incendios y deja seis heridos entre ambos países

Archivo - Un bloque de apartamentos dañado por un ataque con ruso en el distrito de Dnipro de Kiev, Ucrania - Europa Press/Contacto/Evgen_kotenko

MADRID 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un nuevo intercambio de ataques entre Rusia y Ucrania ha dejado en la madrugada de este jueves al menos cuatro heridos en territorio ucraniano --dos en Kiev y dos, menores de edad, en Dnipró (este)-- y otros dos en la región rusa de Tambov, en el suroeste, así como incendios y daños materiales en ambos países.

En cuanto a la capital ucraniana, el jefe de la administración militar, Timur Tkachenko, ha informado a través de Telegram de que "dos personas han resultado heridas" después de un ataque con "misiles balísticos" que habría golpeado los distritos de Darnitsia, dañando una vivienda particular, y Dnipró, donde varios domicilios se han visto afectados por la caída de escombros de drones.

En la provincia de Dnipropetrovsk, el gobernador Oleksandr Ganzha ha alertado en la misma plataforma de otro ataque contra la capital regional, Dnipró, donde un bombardeo ruso ha dañado viviendas y coches y ha provocado un incendio. A consecuencia de esto, "un bebé y una niña de cuatro años han resultado heridas", ha informado, aclarando que "están recibiendo toda la atención médica necesaria".

Este mismo miércoles por la tarde, al menos cuatro personas han muerto y otras tres han resultado heridas por un ataque de las fuerzas rusas, esta vez, sobre la localidad de Sinelnikove.

Por su parte, las Fuerzas Armadas ucranianas también han realizado ataques en territorio ruso, en concreto en la ciudad de Michurinsk, en la provincia de Tambov. En esta urbe del suroeste ruso, drones ucranianos han impactado en varios edificios, provocando un incendio en una tienda e hiriendo a dos personas, según ha indicado el gobernador, Evgeni Pervishov, en la misma red social.

También en Michurinsk, otro "ataque con drones ucraniano ha dañado el edificio académico de la Escuela Superior Industrial y Tecnológica, provocando un incendio en los talleres", lo que ha provocado la evacuación de los estudiantes de la residencia, si bien las llamas ya han sido extinguidas, de acuerdo al gobernador.