La Interpol anuncia 8.700 detenciones y 3.300 armas incautadas en una operación en 20 países de Latinoamérica

Armas incautadas en Panamá en el marco de la Operación Orca XI - INTERPOL EN X

MADRID, 27 May. (EUROPA PRESS) -

Interpol y la Organización de los Estados Americanos (OEA) han anunciado la detención de más de 8.700 personas y la incautación de más de 3.300 armas de fuego y 56 toneladas de drogas en 20 países en Centroamérica y Sudamérica tras una operación de seis semanas liderada por el cuerpo policial, respaldada por la OEA y con financiación de la Unión Europea.

"Veinte países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe incautaron 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas ilícitas en una operación policial de gran escala, coordinada por Interpol con el apoyo de la Organización de los Estados Americanos", ha indicado la OEA en un comunicado en el que fecha las operaciones de la llamada Operación Orca XI entre el 15 de octubre y el 30 de noviembre de 2025.

Resultado de las múltiples intervenciones, las autoridades han informado de un total de "8.701 detenciones relacionadas con la posesión o el tráfico de armas de fuego y drogas, así como otros delitos", así como el decomiso de "cerca de 200.000 cartuchos de munición, 256.025 dólares (220.000 euros) en efectivo y 210 vehículos".

En esta línea, el comunicado recoge también las incautaciones por parte de diez países participantes de: 6,9 toneladas de cocaína, 659.403 plantas de coca, 9,3 toneladas de pasta base de cocaína, 38,5 toneladas de marihuana, dos toneladas de metanfetamina y once kilogramos de ketamina.

"El tráfico de armas de fuego en la región está estrechamente vinculado a otras formas de actividad criminal, incluidos el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico ilícito de migrantes y el cibercrimen. Las organizaciones criminales detrás de estos delitos suelen utilizar las mismas rutas para múltiples mercancías ilícitas", reza la nota, que afirma que la Operación Orca XI "ha puesto en evidencia esta conexión".

Al hilo de la operación, el secretario general de Interpol, Valdecy Urquiza, ha celebrado que "las miles de armas de fuego retiradas de circulación gracias a la Operación Orca XI y las significativas cantidades de drogas incautadas representan un avance real frente al crimen organizado", al tiempo que ha mostrado el compromiso de su agencia por "seguir apoyando a los organismos de aplicación de la ley con la inteligencia, las herramientas y la coordinación que necesitan para anticiparse a estas amenazas en evolución".

Su par en la OEA, Albert Ramdin, ha subrayado que "esto es lo que se logra cuando se combinan la coordinación hemisférica y una capacidad técnica y operativa de primer nivel: miles de armas de fuego retiradas de las calles, drogas incautadas y comunidades más seguras". "La Operación Orca XI demuestra que la cooperación internacional y el intercambio de información dan resultados, y nuestros marcos de seguridad deben seguir respondiendo", ha agregado antes de señalar estar "lista para seguir acompañando a los Estados miembros junto a socios como Interpol".