Las investigaciones descartan un acto de sabotaje tras el descarrilamiento de un tren en el noroeste de Francia

Archivo - Un tren en Francia - Sandrine Thesillat / Zuma Press / Europa Press

MADRID 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

El fiscal de la ciudad francesa de Ruán, Sébastien Gallois, ha declarado este sábado que "por el momento no hay indicios que sugieran un "acto malintencionado" tras el descarrilamiento parcial de un tren regional registrado el viernes en el departamento de Sena Marítimo, en el noroeste de Francia, que ha dejado 44 heridos.

"En este momento, ningún elemento permite hablar de un acto 'malintencionado' cometido con la intención deliberada de hacer descarrilar el tren, y menos aún de un 'atentado'", ha señalado el fiscal en un comunicado oficial, en respuesta a la hipótesis de varias figuras políticas que habían apuntado a la posibilidad de un acto terrorista.

Se espera que, en las próximas declaraciones previstas para el domingo, la Fiscalía francesa se centre en aclarar cómo llegó a encontrarse un trozo de vía férrea --de unos 300 kilogramos-- sobre las vías del tren, según han apuntado los informes como causa principal del descarrilamiento, confirmada por el maquinista, quien ha dado negativo en las pruebas de alcoholemia y estupefacientes.

"Desde esta mañana, las investigaciones realizadas no han aportado ninguna información nueva sobre la causa de la presencia --en una de las vías-- de un trozo de hierro de otra vía", ha aclarado.

Asimismo, Gallois ha confirmado que la única persona herida listada como potencialmente grave el pasado sábado se encuentra ahora fuera de peligro, descartándose a su vez la posibilidad del desarrollo de alguna discapacidad grave.

"Se han descartado los temores por su vida o por una discapacidad grave y otras tres personas" siguen hospitalizadas sin lesiones graves", ha matizado.

POLÍTICOS FRANCESES REACCIONAN A LO SUCEDIDO Y APUNTAN A UN ACTO MALICIOSO

Horas antes, la líder ultraconservadora francesa, Marine Le Pen, había reaccionado ante lo sucedido con "preocupación" y "muchas preguntas".

"El accidente en la línea TER entre Caen y Ruán es un suceso particularmente grave que legítimamente suscita emoción, preocupación y muchas preguntas", ha declarado Le Pen en una publicación en sus redes sociales.

Por su parte, el alcalde de Niza y aliado de Le Pen, Eric Ciotti, señaló el descarrilamiento como consecuencia de un "ataque" con el objetivo "de poner en peligro" la vida de los pasajeros.

"El descarrilamiento del tren TER en Normandía fue el resultado de un ataque. Debe tratarse como tal. Detrás de las palabras "acto malicioso" hay una intención deliberada de poner en peligro la vida de decenas de franceses", remarcó.