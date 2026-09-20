Investigan la filtración de 15 millones de registros de clientes de Aeroméxico

Archivo - Avión de Aeroméxico (archivo) - Douglas R. Clifford / Zuma Press / Europa Press

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mexicana ha abierto de oficio una investigación sobre la filtración de una base de datos de la aerolínea Aeroméxico con más de 15 millones de registros de clientes tras localizar una muestra de más de 100.000 de estos registros en los que aparecen cargos públicos y famosos.

"La Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, en el marco de un monitoreo activo forense de posibles incidentes de seguridad, identificó indicios de una posible exposición de datos personales en un sistema que podría estar relacionado con Aeroméxico", ha explicado la Secretaría en un comunicado.

En concreto se refiere a una publicación en la red Telegram difundida el 18 de septiembre en la que un usuario ofrece una base de datos de Aeroméxico con más de 15 millones de registros que incluirían nombre completo, correo electrónico, teléfono, número de móvil, fecha de nacimiento y fecha de alta.

"Esta Secretaría analizará los datos obtenidos durante el monitoreo para iniciar de oficio una investigación que permita determinar la presunta responsabilidad sobre las bases comprometidas", ha explicado.

En caso de que se inicie un procedimiento judicial "la autoridad actuará con estricto apego a derecho y en protección del interés público", ha remachado.