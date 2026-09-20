Investigan la muerte por envenenamiento de diez leones en Tanzania

Un león en el parque natural de Ngorongoro, en Tanzania - AUTORIDAD DE CONSERVACIÓN DE LA ZONA DE NGORONGORO

MADRID 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Autoridad de Conservación de la Zona de Ngorongoro ha anunciado una investigación sobre las causas de la muerte de diez leones en el área de Nduto, condado de Endulen, que han fallecido al parecer tras ingerir comida envenenada.

Un portavoz de la Autoridad, Hamis Dambaya, ha explicado que las primeras pesquisas apuntan a que los diez animales murieron el viernes, 18 de septiembre.

"Las autoridades han abierto una minuciosa investigación forense para determinar las causas y los responsables de este incidente. Se publicará más información cuando la investigación haya concluido", ha indicado.

Los cuerpos sin vida de los leones fueron descubiertos el 18 de septiembre.