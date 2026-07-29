Irak condena el ataque de EEUU y Arabia Saudí contra milicias proiraníes y rechaza "cualquier acto de agresión"

El primer ministro de Irak, Ali al Zaidi, durante una reunión en Washington. - Europa Press/Contacto/Graeme Sloan - Pool via CNP

MADRID 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Las autoridades de Irak han expresado este miércoles su condena del ataque lanzado por Estados Unidos y Arabia Saudí contra varias instalaciones de las milicias proiraníes de las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) en territorio iraquí que se ha saldado con al menos 20 muertos y 32 heridos, incidiendo en el rechazo "a todos los actos de agresión".

El Consejo Ministerial de Seguridad Nacional, liderado por el primer ministro, Ali al Zaidi, ha trasladado tras una reunión su "condena y rechazo a este ataque" y recuerda que ha tenido lugar cuando Bagdad mantenía contactos con Arabia Saudí y Estados Unidos en relación con los ataques dirigidos contra territorio saudí, por parte de estas milicias y que ha provocado la represalia conjunta de Riad y Washington.

"El Consejo de Seguridad Nacional ha decidido elaborar un plan integral de seguridad para asegurar el control del territorio, hacer frente a cualquier violación de la soberanía de Irak e impedir que cualquier actor utilice suelo iraquí para amenazar a los países vecinos", ha añadido.

Las autoridades iraquíes han ordenado al Ministerio de Asuntos Exteriores que actúe "conforme al Derecho Internacional y a la Carta de Naciones Unidas con el fin de documentar el incidente y salvaguardar los derechos legítimos de Irak".

De la reunión de emergencia, el Ejecutivo iraquí ha reivindicado su posición de "rechazar todos los actos de agresión, independientemente de quién los lleve a cabo o de las justificaciones que se aleguen" y ha incidido en que la gestión y respuesta a esta situación corresponde en exclusiva al Gobierno de Bagdad.

Estas milicias forman legalmente parte del Ejército iraquí, si bien no están fusionadas con el Ejército regular, sino que operan como una rama militar independiente con su propia estructura y presupuesto estatales. No obstante, varias de sus facciones han puesto ya en marcha procesos para entregar sus armas al Estado bajo la presión ejercida por el Gobierno central y de actores internacionales.

El Mando Central de Estados Unidos (CENTCOM) ha explicado que aviones de combate estadounidenses y saudíes han atacado "múltiples instalaciones logísticas y de armamento" de "los terroristas en el este de Irak", argumentando que estos ataques son en "respuesta" a los "más de 30 ataques aéreos con drones dirigidos por la Guardia Revolucionaria durante las últimas 72 horas" contra territorio saudí, en referencia a los ataques lanzados desde Irak por dichas milicias afines a Teherán.