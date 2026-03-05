Irak condena los ataques en el Kurdistán iraquí tras la operación "preventiva" de Irán contra "separatistas"

Los cuatro líderes iraquíes reunidos en el Palacio de Bagdad - Europa Press/Contacto/Iraqi Presidency Office apa

MADRID, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los principales líderes de Irak han rechazado los recientes ataques contra ciudades del país y contra la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, catalogándolos de "violación a su soberanía nacional", después de que Irán lanzase una operación "preventiva" contra "grupos separatistas" que supuestamente se preparaban para "invadir" territorio iraní desde la frontera común.

El presidente del país, Abdelatif Rashid, junto con el primer ministro, Mohamed Shia Al Sudani, el presidente del Parlamento, Haibat al Halbusi, y el presidente del Consejo Supremo Judicial, Faiq Zaid, han coincidido en la postura de que Irak no permitirá que su territorio sea utilizado como "plataforma de lanzamiento para ataques contra países vecinos ni para amenazar su seguridad".

Los líderes iraquíes, que se han reunido este jueves en el Palacio de Bagdad, han hecho un llamamiento al "cese inmediato de las operaciones militares en la región y el respeto a la soberanía e independencia de los Estados", instando a la comunidad internacional a "adoptar medidas urgentes para evitar la escalada del conflicto".

De igual forma, han precisado que tanto la negociación como una solución del conflicto de carácter diplomático es el mejor enfoque para rebajar las tensiones, tanto a nivel regional como internacional, según un comunicado de la Presidencia de Irak.

El Ministerio de Inteligencia iraní ha afirmado este mismo jueves que "grupos terroristas separatistas planeaban entrar" a través de la frontera, con apoyo de Estados Unidos e Israel, para "llevar a cabo ataques en zonas urbanas y fronterizas.

Al menos un miembro de un partido opositor kurdo murió el miércoles en un ataque con drones ejecutado por Irán contra una base del Partido para la Libertad del Kurdistán (PAK) en el Kurdistán iraquí. En este contexto, las milicias proiraníes Resistencia Islámica en Irak han amenazado con atacar las fuerzas de cualquier país "europeo" en suelo iraquí que apoye a Estados Unidos e Israel.