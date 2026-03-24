Irak convoca a representantes de EEUU e Irán en protesta por ataques contra milicias proiraníes y fuerzas kurdas

Archivo - El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani - Europa Press/Contacto/Iranian Presidency - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, ha decidido este martes convocar a los representantes diplomáticos de Estados Unidos e Irán, en protesta por los ataques de Washington contra las milicias proiraníes Fuerzas de Movilización Popular (FMP) y los de Teherán contra las fuerzas de seguridad del Kurdistán iraquí, que han dejado más de una decena de muertos en total.

Así lo ha anunciado su oficina en un extenso comunicado difundido en redes sociales al término de la reunión de emergencia del Consejo Ministerial de Seguridad Nacional, presidido por Al Sudani y convocado después de sendos ataques mortales.

El organismo ha decidido "convocar al encargado de negocios de Estados Unidos" en Bagdad, Joshua Harris, para protestar por la muerte de al menos 15 miembros de la coalición de milicias iraquíes proiraníes FMP --parte del aparato de seguridad iraquí--, incluido uno de sus comandantes, en un bombardeo achacado al país norteamericano contra una de sus posiciones en la provincia de Anbar, en el oeste de Irak.

En la misma línea, ha señalado que entregará una nota formal de protesta ante el embajador de Irán, Iraj Masjdi, después de que este mismo martes un ataque atribuido a Teherán contra dos bases en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí haya matado al menos a seis miembros de las fuerzas de seguridad kurdas.

Las autoridades de Irak han señalado, asimismo, que el Ministerio de Exteriores tomará las medidas "necesarias para presentar una queja formal ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas sobre los actos de agresión y sus consecuencias, exigir su cese inmediato y condena".

Asimismo, el Gobierno ha decidido "enfrentar y responder a los ataques militares perpetrados con aeronaves y drones contra los cuarteles generales y las formaciones de la FMP y otras formaciones de (sus) Fuerzas Armadas, utilizando los medios disponibles, de conformidad con el derecho a la legítima defensa y a la respuesta", así como perseguir a los responsables de estas agresiones, una medida defendida ante lo que ha denunciado como "ataques injustificados y las graves violaciones de la soberanía iraquí" por parte de Washington y Teherán.

Estos ataques tienen lugar en medio de la guerra desatada en la región, después de que Israel y Estados Unidos lanzaran una ofensiva conjunta contra Irán, matando al entonces líder supremo del país asiático, el ayatolá Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero. El conflicto afecta ya a otros países de la zona como Irak, Líbano, y los países del golfo Pérsico.