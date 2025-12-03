Irak emite órdenes de captura contra los responsables del ataque a un yacimiento gasístico en el Kurdistán iraquí

El presidente de Irak, Mohamed Shia al Sudani, preside elc omité de investigación tras el ataque contra un yacimiento gasístico en el Kurdistán iraquí - OFICINA DEL PRIMER MINISTRO DE IRAK EN FACEBOOK

MADRID 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Irak ha anunciado este miércoles que ha identificado a los atacantes contra un yacimiento gasístico en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí y ha emitido órdenes de captura contra estos individuos, sobre los que no ha dado detalles sobre su identidad o posible vinculación con grupos armados, alegando que "son criminales".

"Tras identificar a los atacantes, los servicios de seguridad han comenzado a recopilar pruebas técnicas para garantizar su condena y castigo", reza un comunicado publicado por la oficina del primer ministro de Irak, Mohamed Shia al Sudani, publicado en su perfil de la red social Facebook, que destaca que se trata del undécimo ataque contra este objetivo.

Al Sudani ha presidido una reunión del comité que ha investigado el incidente y que ha concluido que "el cobarde ataque" se llevó a cabo con dos drones, uno de los cuales impactó en el campo, mientras que el otro cayó fuera, pero ambos fueron lanzados desde el sur, desde el distrito de Tuz Jurmatu, según ha explicado su portavoz, Saba al Numan.

El mencionado comité ha recomendado redistribuir las fuerzas de seguridad "para subsanar cualquier deficiencia de seguridad, mantener la coordinación entre las agencias de seguridad e Inteligencia, garantizar un mando unificado y reforzar las posiciones de las unidades de contención", así como "dotar a la zona de sistemas de defensa aérea".

También ha propuesto "imponer regulaciones más estrictas sobre el uso y transporte de drones de todo tipo, prohibiendo su operación excepto con autorización oficial de las autoridades competentes", al tiempo que se "fortalecen" los canales de coordinación de Inteligencia entre las agencias federales de Inteligencia y sus homólogas en el Kurdistán iraquí.

"El trabajo del comité continuará hasta que todas las personas involucradas en este ataque, cuyo objetivo era atentar contra la soberanía y la riqueza económica de Irak, sean detenidas. Este peligroso acto terrorista busca obstruir y retrasar los esfuerzos en curso para establecer la seguridad y la estabilidad económica. No quedará impune y se tomarán medidas legales firmes contra todos los perpetradores", ha concluido.

El gabinete iraquí habló la semana pasada de un intento de "desestabilización" tras el ataque con drones contra este yacimiento, sin que ningún grupo armado haya reclamado la autoría, al tiempo que ordenó la formación de un comité de investigación de alto nivel que contará con el apoyo de la Coalición Internacional contra Estado Islámico, liderada por Estados Unidos.

El ataque --el primero de este tipo en los últimos meses-- causó "importantes daños materiales", que obligaron al yacimiento a suspender las exportaciones de gas a las centrales eléctricas de la región.

Las autoridades kurdas acusaron en ocasiones anteriores milicias proiraníes de estos ataques y criticaron al Gobierno central por no actuar ante estos hechos, apuntando directamente a las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) --una coalición de milicias proiraníes ahora integradas en las fuerzas de seguridad-- de estar detrás de estos incidentes.

En respuesta, el Bagdad rechazó las acusaciones, que tildó de "inaceptables", mientras que las FMP aseguraron no estar detrás de estos lanzamientos y acusaron de ello a Estado Islámico, sin que por ahora haya reivindicación de la autoría de estos lanzamientos, que por ahora se han saldado sin víctimas mortales.